9 травня в Дніпрі: Вже встановлено 25 учасників бійки

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Середа, 17 травня 2017, 18:30

Правоохоронці встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі.

Про це в середу на брифінгу в Дніпрі сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

"Правоохоронцями встановлено 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках у Дніпрі. 14-м з них оголошено про підозру, 5-м обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ще 8 оголошені у розшук через відсутність за місцем проживання", - розповів поліцейський.

За його словами, правоохоронці перевіряють причетність до конфліктів ще 7 громадян.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори. Було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками".

Теми: Дніпро надзвичайна подія поліція Князєв
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