Бойовики обстріляли Стару Авдіївку з усіх типів стрілецької зброї та РПГ
Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, у середу постраждала Авдіївка.
Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації.
"Близько 7-ої години ранку 17-го травня противником було здійснено обстріл житлового сектору одного з районів Авдіївки під назвою Стара Авдіївка із застосуванням мін калібру 82 мм, а також РПГ і всіх типів стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", - зазначили у СЦКК.
Згідно з інформацією, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки по вулиці Спортивній. В одному з них міна пробила дах веранди, уламками було вбито собаку.
Серед цивільного населення Авдіївки ніхто не постраждав.
"Близько 15-ої години цього ж дня в населеному пункті Красногорівка внаслідок обстрілу, декілька мін калібру 82 мм влучили в будівлю місцевої загальноосвітньої школі №1. На щастя, у цей момент дітей та вчителів в школі не було", - сказано у повідомленні.
У СЦКК вважають, що зазначені дії незаконних збройних формувань ОРДЛО вчергове свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.
Українська правда
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