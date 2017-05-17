На Київщині двох поліцейських затримали за хабарництво

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Середа, 17 травня 2017, 20:51

Оперуповноваженого Обухівського відділу поліції та начальника слідчого відділу підпорядкованого відділення поліції затримали за хабарництво.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Згідно з інформацією, упродовж квітня-травня 2017 року оперуповноважений вимагав у жінки неправомірну вигоду за те, що її чоловіка не притягуватимуть до кримінальної відповідальності та не обратимуть запобіжний захід.

На цю вимогу вона двічі передала через посередників (працівника СТО та адміністратора готельного комплексу) неправомірну вигоду по 20 тис грн.

"Незважаючи на намагання поліцейських уникнути відповідальності шляхом залучення різних посередників, злочинні дії останніх були викриті та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України", - зазначили у прокуратурі.

Наразі готується письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення поліцейських від посад.

Українська правда

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