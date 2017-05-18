У Харкові напали на акцію ЛГБТ-спільноти, є постраждалі

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Четвер, 18 травня 2017, 00:33

17 травня в Харкові невідомі напали на учасників акції ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє прес-служба Харківської поліції.

"Біля Палацу одруження зібралися представники ЛГБТ-спільноти для проведення акції. Вона була заявлена заздалегідь. О 18:00 група осіб - близько 30 громадян, які ховали свої обличчя, намагалася перешкодити проведенню акції, нецензурно висловлювалися та погрожували її учасникам", - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські, які охороняли порядок, попередили радикалів про неприпустимість таких дій. Силовики також пообіцяли застосувати відносно порушників відповідні заходи реагування.

"Це молодиків не зупинило і вони почали кидати в учасників заходу та патрульних яйця і зеленку. Патрульні намагалися врегулювати ситуацію. Внаслідок штовханини двоє поліцейських постраждали", - відзначили в поліції.

Правоохоронці були доставлені в лікарню. Попередньо у них діагностували забиття тім'яної області голови. Зараз стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.

Чотирьох учасників конфлікту доставили у відділ поліції, їх особи встановлюються.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Теми: Харків поліція
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