У Білому домі назвали кандидатів на пост голови ФБР

Президент США Дональд Трамп має намір провести зустрічі з чотирма кандидатами на пост голови Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.

Трамп розглядає на цю посаду кандидатури колишнього незалежного сенатора Джо Лібермана, в.о. глави ФБР Ендрю Маккейба, колишнього губернатора штату Оклахома Френка Кітінга і колишнього співробітника бюро Річарда МакФілі. Він у минулому керував офісом ФБР в Балтіморі.

Як зазначив Спайсер, Трамп планує провести зустрічі пізніше в середу.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, який очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Інтерфакс-Україна