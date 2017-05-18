ЗСУ продовжать участь в місії НАТО в Афганістані

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Четвер, 18 травня 2017, 03:53

Збройні Сили України і надалі братимуть участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" в існуючому форматі.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Наразі 10 військовослужбовців Збройних Сил України виконують завдання із розмінування місцевості та протидії саморобним вибуховим пристроям у складі сил швидкого реагування Альянсу у провінції Герат, сприяючи поліпшенню безпекової ситуації в Афганістані та набуваючи вищого рівня взаємосумісності з військовослужбовцями збройних сил держав-членів та партнерів НАТО", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що "попри протистояння російській агресії на сході України, Збройні Сили України і надалі братимуть участь в Місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" в існуючому форматі, підтверджуючи тим самим, що Україна є надійним, послідовним та передбачуваним операційним партнером Альянсу".

Теми: Збройні сили НАТО
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