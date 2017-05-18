Бойовик ОРДО пострілами автомата пришвидшив від’їзд патруля СММ - ОБСЄ

На КПВВ поблизу Верхньошироківського спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ почули постріли з автомата, які розцінили як спробу бойовика ОРДО пришвидшити від’їзд місії з цього району.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Патруль СММ прибув на контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ), розташований … на західній околиці підконтрольного "ДНР" с. Верхньошироківське (кол. Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя). Поки спостерігачі збирали додаткову інформацію про порушення режиму припинення вогню, що були зафіксовані патрулем біля Гнутового, озброєний член "ДНР" наказав їм проїхати через КПВВ", - йдеться у звіті.

Патруль від’їхав на 20 м на захід від КПВВ, аби оцінити ситуацію.

"Саме тоді спостерігачі почули постріл зі стрілецької зброї за 20 м на схід. За їхньою оцінкою, у такий спосіб той самий член "ДНР" спробував пришвидшити від’їзд патруля з цього району. Із міркувань безпеки команда СММ поїхала звідти", - зробили висновок спостерігачі..

Також Місія зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Патрулі, серед іншого, зафіксували приблизно 180 вибухів супроти орієнтовно 120 відповідно.