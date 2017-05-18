Бойовик кинув предмет, ймовірно димову гранату, в патруль ОБСЄ

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Четвер, 18 травня 2017, 11:09

Неподалік підконтрольного бойовикам Докучаєвська поблизу патруля СММ кинули димоутворювальний пристрій.

Про це йдеться у звіті місії СММ ОБСЄ.

"17 травня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на північно-східній околиці підконтрольного "ДНР" Докучаєвська, рухаючись у західному напрямку позаду зеленої вантажівки військового типу (КАМАЗ-4350) з номерними знаками ДК-1823. Члени патруля Місії побачили шістьох чоловіків у формі військового типу, які сиділи в задній частині вантажного відсіку вантажівки", - сказано в повідомленні.
"О 13:47, коли перший автомобіль патруля СММ перебував на відстані 50 метрів від вантажівки, спостерігачі побачили, як один із тих чоловіків кинув пристрій невстановленого типу (ймовірно, димову гранату), який упав приблизно за 10 метрів перед першим автомобілем СММ", - сказано в повідомленні.

"Пристрій горів, утворюючи білий дим. Патруль СММ обминув цей пристрій, врешті-решт перегнав вантажівку і поїхав далі до найближчого відомого спостерігачам безпечного місця в Докучаєвську", - додали в ОБСЄ.
О 14:20 той самий патруль повернувся на міце і побачив поряд із ним сліди горіння на асфальті та траві, але решток жодного пристрою знайти не вдалося.

Патруль Місії благополучно повернувся до своєї бази в Донецьку. Жоден з автомобілів СММ не був пошкодженим. СММ повідомила про цей інцидент Спільний центр із контролю та координації (СЦКК).

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