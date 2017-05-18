Кримчани активно цікавляться біометричними паспортами

2091 перегляд
0
Четвер, 18 травня 2017, 11:48

Після рішення про прийняття безвізового режиму між Україною та країнами Євросоюзу кримчани стали активніше звертатися за консультацією щодо питання отримання біометричного паспорта.

Це відзначає громадська організація "КримЅОЅ", розповіла "Крим.Реалії" координатор цієї ГО Таміла Ташева.

"Якщо з боку української влади не буде вчинено якихось перепон для отримання біометричних паспортів і буде максимально лояльне ставлення до кримчан, це дозволить відкрити горизонти для людей, які живуть на окупованій території й не мали можливості їздити за кордон, знайомитися з тим, що відбувається в тих частинах світу. Думаю, це буде позитивно сприйнято кримчанами, вони більше прив'язані до України", – вважає Ташева.

Як відомо, 17 травня у приміщенні Європарламенту в Страсбурзі відбулася церемонія підписання рішення про надання безвізового режиму поїздок до Євросоюзу для громадян України.

Рішення підписали президент Європейського парламенту і представник мальтійського головування в Раді ЄС.

Угода про лібералізацію візового режиму поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять до ЄС: Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Теми: Крим візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв кримської депортації 18 травня 2017, 11:17
Чубаров: Путін продовжує в Криму репресії Сталіна 18 травня 2017, 10:25
Турчинов: Відповідь на агресію РФ – консолідована позиція цивілізованих країн 18 травня 2017, 08:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд переніс засідання у справі Януковича
Прокуратура просить судити Януковича без допиту
Рада не змогла схвалити санкції проти Януковича та його оточення
Суд вирішив, що непотрібно звертатися до Росії для відео з Януковичем
Усі новини
Флешмоб

Подаруй сукню випускниці дитячого будинку

Базар

Що купувати на ринках у травні: рецепти страв з сезонних продуктів