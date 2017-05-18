У 2016 році поліції дозволили прослухати більше 21 тисячі українців

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Четвер, 18 травня 2017, 11:50

У 2016 році суди дозволили органам Національної поліції проводити негласні слідчі дії стосовно 21 177 громадян.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських новин".

Повідомляється, що в цілому в 2016 році в суди поліція подала 52 872 клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчо-пошукових дій, 49 020 з яких було задоволено.

Поліція розповіла, що минулого року негласні слідчі дії було проведено поліцією стосовно 14 565 осіб. При цьому суди не дали поліції дозволу на прослуховування за 3 852 клопотаннями.

Цього року, за даними НП, суди задовольнили 6 685 таких клопотань поліції й негласні слідчі дії було проведено стосовно 3 053 осіб. При цьому суд відмовився давати поліції такий дозвіл за 1 156 клопотаннями.

Теми: поліція суд прослуховування
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