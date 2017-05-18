Прокуратура просить судити Януковича без допиту

Державне звинувачення просить Оболонський районний суд Києва здійснювати спеціальне судове провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Про це представник звинувачення Руслан Кравченко заявив у четвер у суді.

"Оскільки звинувачений умисно переховується за межами країни з метою ухилення від відповідальності, ми просимо суд застосувати процедуру спеціального судового провадження", – сказав Кравченко.

"Розгляд кримінального провадження вважаю можливим без допиту обвинуваченого", – додав прокурор.

Також Кравченко наголосив, що сторона звинувачення зацікавлена у справедливому суді, тому можливий суд присяжних за бажання Януковича.

"Рішення про суд присяжних може прийняти лише обвинувачений", – заявив прокурор.

Роман Кравець, УП