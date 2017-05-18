За злочини проти людяності Кабмін пропонує ввести "довічне"

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Четвер, 18 травня 2017, 12:19

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді доповнити кримінальний і кримінальний процесуальний кодекс, встановивши кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Відповідний законопроект був схвалений на засіданні уряду в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже знаково, що ми саме сьогодні приймемо і відправимо цей законопроект до парламенту, щоб в нашому законодавстві з'явилася окрема стаття 438/1, яка визначає найвищу міру відповідальності щодо осіб, які вчиняють злочини проти людяності", – сказав міністр юстиції Павло Петренко в ході засідання Кабміну.

Міністр зазначив, що багато подібних злочини скоюють підтримувані Росією бойовики.

Законопроект пропонує доповнити кримінальний кодекс новою статтею "Злочини проти людяності", встановивши кримінальну відповідальність за злочини проти людяності і визначити за них покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років або довічне.

Таке покарання пропонується передбачити за вчинення в рамках широкомасштабного або систематичного усвідомленого нападу проти цивільного населення наступних злочинів: вбивства, винищування, поневолення, депортації, ув'язнення або іншого жорстокого позбавлення фізичної свободи в порушення основних норм міжнародного права, тортур, згвалтування, сексуального рабства.

Також в цю категорію потрапляє: примус до заняття проституцією, переслідування будь-якої групи, яку можна ідентифікувати за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними мотивами, насильницьке зникнення людей, злочин апартеїду, а, крім того, інші нелюдські діяння, які складаються в умисному заподіянні сильних страждань або фізичних ушкоджень, тяжкої шкоди психічному або фізичному здоров'ю людини.

При цьому термін "гендерний", в контексті групи, яка може зазнавати переслідувань, поширюється тільки на дві статі – чоловічу та жіночу.

Досудове розслідування даних злочинів, згідно із законопроектом, будуть вести слідчі органів безпеки.

Теми: Кабінет міністрів законодавство
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