Порошенко: Ми сповнені рішучості повернути окупований Крим
Президент Петро Порошенко запевняє, що українська влада всіма силами намагається визволити Крим із російської окупації.
Про це йдеться у його зверненні до українського народу у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба президента.
"Ми сповнені рішучості політико-дипломатичним шляхом повернути окупований Крим, який, беззаперечно, був і залишається невід’ємною частиною України", - заявив голова держави.
"Україна й надалі з допомогою солідарної міжнародної спільноти послідовно захищатиме права і свободи усіх українських патріотів, підтримуватиме спротив загарбникам та їх найманцям", - додав він.
Порошенко також висловив сподівання, що Верховна Рада зробить усе можливе у питанні визначення і законодавчого закріплення формату кримськотатарської автономії у Криму.
"Після внесення пропозицій Конституційною комісією я готовий виступити з відповідною законодавчою ініціативою", - підкреслив український лідер.
Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
0 18:00 у четвер на Майдані Незалежності в Києві розпочнеться молитва на згадку про жертв депортації 1944 року в Криму.
Українська правда
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