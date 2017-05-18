Порошенко: Ми сповнені рішучості повернути окупований Крим

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Четвер, 18 травня 2017, 12:25

Президент Петро Порошенко запевняє, що українська влада всіма силами намагається визволити Крим із російської окупації.

Про це йдеться у його зверненні до українського народу у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба президента.

"Ми сповнені рішучості політико-дипломатичним шляхом повернути окупований Крим, який, беззаперечно, був і залишається невід’ємною частиною України", - заявив голова держави.

"Україна й надалі з допомогою солідарної міжнародної спільноти послідовно захищатиме права і свободи усіх українських патріотів, підтримуватиме спротив загарбникам та їх найманцям", - додав він.

Порошенко також висловив сподівання, що Верховна Рада зробить усе можливе у питанні визначення і законодавчого закріплення формату кримськотатарської автономії у Криму.

"Після внесення пропозицій Конституційною комісією я готовий виступити з відповідною законодавчою ініціативою", - підкреслив український лідер.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

0 18:00 у четвер на Майдані Незалежності в Києві розпочнеться молитва на згадку про жертв депортації 1944 року в Криму.

Українська правда

Теми: Порошенко Крим кримські татари
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