Зубко каже, що населення справно платить за компослуги

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Четвер, 18 травня 2017, 12:45

Віце-прем'єр міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко відзначає високу дисциплінованість населення Україні у сплаті за ЖКП.

Про це він сказав на засіданні уряду 18 травня.

"Платіжна дисципліна в цьому році є на високому рівні… Зокрема платіжна дисципліна населення складає 94%. Якщо порівнювати 2016 і нинішній рік. Населення сплатило коштів в грошовому обсязі – на 6 мільярдів більше", – сказав міністр.

Валентина Романенко, УП

Теми: ЖКГ
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