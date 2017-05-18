У Криму затримують кримськотатарських активістів

1511 переглядів
1
Четвер, 18 травня 2017, 13:13

На центральній площі анексованого Сімферополя силовики затримали кримськотатарських активістів.

Про це у четвер повідомив Заїр Смедля на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз повідомили про затримання на центральній площі м Сімферополі наших співвітчизників! Серед них Сервер аг'а Караметов, Наріман Джемілєв і Сервер Ізмайлов. Везуть в центральний РВВС", - написав він.

Водночас заступник глави Меджліса Аліше Умеров повідомив, що Ізмайлов – літня людина з хворобою Паркінсона, "який вийшов на площу з національним прапором, і тільки за це його затримали".

Також Наріман Джелялов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що силовики намагалися затримати активіста національного руху кримських татар Сулеймана Кадирова, який прийшов покласти квіти до пам'ятника депортації.

Після з'ясування всіх обставин, Кадирова відпустили.

Як відомо, у четвер голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рефат Чубаров з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу виступив з трибуни Верховної Ради. Там, серед іншого, він назвав дії президента РФ Володимира Путіна в Криму продовженням репресій радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська правда

Теми: Крим анексія кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Ми сповнені рішучості повернути окупований Крим 18 травня 2017, 12:25
Кримчани активно цікавляться біометричними паспортами 18 травня 2017, 11:48
Гройсман закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв кримської депортації 18 травня 2017, 11:17
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.122.121.---EVGO18.05.2017 13:32
а хтось чекав іншої реакції окупантів в Криму на День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу? росіяни в Криму на День народження Т. Г. Шевченка поліцаїв ставлять біля пам"ятнику поета, щоб не дай Бог ніхто не положив жиньо-жовтих квітів... а тут День скорботи за душами кримськихтатар, котрі загинули під час геноциду радянської влади в 1944 році...одним словом - ОКУПАНТИ!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Рада скасувала закон Савченко
До суду у "справі Януковича" викличуть Яценюка
Видача біометричних паспортів б'є рекорди
У Криму затримують кримськотатарських активістів
Усі новини
Базар

Що купувати на ринках у травні: рецепти страв з сезонних продуктів

Вчитися по-дитячому

Поради психолога, як запобігти старінню мозку