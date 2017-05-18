Затримали ще одного підозрюваного у сутичках в Дніпрі

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Четвер, 18 травня 2017, 14:15

Слідчі затримали ще одного підозрюваного у вчиненні заворушень 9 травня в Дніпрі, якого раніше було оголошено у розшук.

Про це 18 травня повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, затриманому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Прокуратура звертатиметься із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: прес-служба ГПУ
Фото: прес-служба ГПУ

Як повідомлялося, правоохоронці вже встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі. 5-м із них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція надзвичайна подія
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