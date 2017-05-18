ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича

Генеральна прокуратура має намір просити Оболонський районний суд Києва конфіскувати все арештоване майно колишнього президента Віктора Януковича у справі про державну зраду.



Про це "Українським новинам" повідомив прокурор Руслан Кравченко.



"Якщо буде обвинувальний вирок – буде (заявлена) конфіскація. Це буде конфіскація всього, що під арештом", – сказав він.



При цьому прокурор відмовився назвати загальну вартість всього арештованого майна, яке прокуратура проситиме конфіскувати.



За словами Кравченка, в справі буде заявлено цивільний позов про відшкодування збитків.



Як повідомлялося, 18 травня Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.