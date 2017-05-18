ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича

1494 перегляди
0
Четвер, 18 травня 2017, 14:31

Генеральна прокуратура має намір просити Оболонський районний суд Києва конфіскувати все арештоване майно колишнього президента Віктора Януковича у справі про державну зраду.

Про це "Українським новинам" повідомив прокурор Руслан Кравченко.

"Якщо буде обвинувальний вирок – буде (заявлена) конфіскація. Це буде конфіскація всього, що під арештом", – сказав він.

При цьому прокурор відмовився назвати загальну вартість всього арештованого майна, яке прокуратура проситиме конфіскувати.

За словами Кравченка, в справі буде заявлено цивільний позов про відшкодування збитків.

Як повідомлялося, 18 травня Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Теми: Генпрокуратура Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Кривому Розі – обшуки, заступнику мера оголосили підозру 17 травня 2017, 16:40
ГПУ: екс-голову Держлісагентства і його дружину шукає Інтерпол 17 травня 2017, 12:54
Без проблем: як великому бізнесу себе захистити 17 травня 2017, 12:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: СБУ розповіла про Устименка і не пояснила видалені відео
Reuters: Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком
ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича
Рада скасувала закон Савченко
Усі новини
Відео

"Депортація забрала все": Відео до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

Путівник

На що піти під час Книжкового Арсеналу?