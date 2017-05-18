До кримських татар повернулись жахи 1944 року – МінТОТ

Зараз кримські татари переживають чи не найстрашніші часи з 1944 року, коли їх депортували з Криму на схід СРСР.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні кримськотатарський народ переживає чи не найстрашніші часи з моменту депортації. Випадки зникнення кримських татар, порушення справ за сфабрикованими звинуваченнями, тривалі терміни ув’язнення, заборона Меджлісу, створення підконтрольних органів самоврядування, дискредитація представників киримли (кримських татар – ред.) у ЗМІ, заборона в’їзду на територію Криму величезній кількості українських громадян, заборона мітингів – все це страшні відголоски злочину 1944 року", - заявляють в міністерстві.

Там нагадали, що у травні 1944 року всього за два дні було депортовано майже 200 тисяч кримських татар з півострова Крим на схід СРСР. Через велику швидкість вивезення багато з них загинуло дорогою. Сьогодні вся Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, а також відзначає його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

"У 2015 році Україна визнала депортацію киримли – геноцидом. Настане час і сьогоднішні злочини будуть засуджені світом. Уже є вагомі зрушення у справі України проти Російської Федерації у Міжнародному Суді ООН", - також нагадали у МінТОТ.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій кажуть, що докладають усіх зусиль, аби захистити кожного мешканця Криму, кожного переселенця, чиї права порушуються.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

0 18:00 у четвер на Майдані Незалежності в Києві розпочнеться молитва на згадку про жертв депортації 1944 року в Криму.

Українська правда