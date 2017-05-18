Силовики зможуть затримати Януковича після вироку суду – ГПУ

1346 переглядів
0
Четвер, 18 травня 2017, 15:24

Генеральна прокуратура заявляє, що українські правоохоронці здатні затримати і доставити в Україну колишнього президента Віктора Януковича після обвинувального вироку суду.

Про це на брифінгу в четвер повідомив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, передають "Українські новини".

"Якщо буде обвинувальний вирок суду, то я вважаю, що українські правоохоронці здатні виконати рішення суду, затримати і доставити Януковича, щоб він відбував покарання в Україні", – заявив він.

При цьому прокурор зазначив, що Генпрокуратура неодноразово надсилала доручення Генпрокуратурі РФ у справі Януковича і жодне з них не було виконано.

У той же час російська Генпрокуратура надсилала українським колегам повідомлення, що готова виконувати доручення.

Теми: Янукович суд Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича 18 травня 2017, 14:31
Кононенко, Іванчук і ще 115 депутатів провалили санкції Януковичу 18 травня 2017, 14:02
До суду у справі Януковича викличуть Яценюка 18 травня 2017, 13:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: СБУ розповіла про Устименка і не пояснила видалені відео
Reuters: Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком
ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича
Рада скасувала закон Савченко
Усі новини
Відео

"Депортація забрала все": Відео до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

Путівник

На що піти під час Книжкового Арсеналу?