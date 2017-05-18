"Київстар" і Vodafone вже заблокували російські соцмережі

Провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.

Про це повідомили у прес-службах операторів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Доступ до всіх потрапили в список санкцій російським сайтам заблокований", - відзначили в прес-службі "Київстару".



У прес-службі "Vodafone-Україна" уточнили, що на даний момент оператором заблоковані найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема, сервіси Mail.ru і соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники".

Натомість, у прес-службі третього найбільшого мобільного оператора lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня.

Наразі на такі сайти як мail.ru і vk.com не можна зайти, користуючись мобільним інтернетом "Київстару" чи Vodafone.

Доступ до цих сайтів через мобільний інтернет lifecell досі відкрито.

Раніше експерти вказували, що доступ до соцмереж залишиться через мобільні додатки.

Як відомо, 17 травня "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі