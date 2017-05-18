В окупованому Криму штрафують водіїв за кримськотатарські прапори

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Четвер, 18 травня 2017, 16:11

Водіям п'яти автомобілів, затриманих в Бахчисараї з кримськотатарськими прапорами, загрожують штрафи по 10 000 рублів.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Айше Умерова.

"На хлопців, затриманих у Бахчисараї за кримськотатарські прапори, зараз оформляють протоколи на водіїв цих п'ятьох машин, взяли пояснювальні. Потім направляють до суду, загрожує штраф по 10 000 рублів", - написала вона.

За словами Умерової, на відео у поліції, начебто, є ще три автомобілі, які зараз розшукують.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари авто санкції
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