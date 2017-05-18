Порошенко присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України

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Четвер, 18 травня 2017, 16:41

Президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Решату Аметову звання Героя України.

Про це Порошенко сказав на вечорі-реквіємі в День пам'яті жертв депортації кримських татар.

"Він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Решата в кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України", - сказав Порошенко.

Як відомо, 3 березня 2014 року Решат Аметов закликав пікетувати Раду міністрів Криму і вийшов на одиночний протест у Сімферополі.

Троє людей із так званих "загонів самооборони Криму" вивели його у невідомому напрямку. Після цього на зв'язок Решат більше не виходив.

15 березня Аметова було знайдено мертвим у селищі Земляничне Білогірського району АРК. На тілі чоловіка були численні ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, а поряд з ним лежали наручники.

18 березня Аметова поховали на міському кладовищі Сімферополя Абдал. Через його смерть сиротами лишилися троє дітей.

4 листопада 2014 року російські слідчі закрили справу про вбивство Аметова, бо "особа, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного, не встановлена".

Українське слідство встановило, хто є вбивцею Аметова, однак вважає, що він перебуває в Донецькій області на території, яку контролюють бойовики "ДНР".

Українська правда

Теми: Порошенко кримські татари
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