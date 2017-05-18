Нові санкції ввели для політичної цензури – ІнАУ

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Четвер, 18 травня 2017, 18:57

Інтернет Асоціація України заявляє про впровадження Інтернет-цензури в Україні з метою створення політичної цензури.

Про це йдеться у заяві Асоціації на її офіційному сайті.

В заяві вказується, що єдиним напрямком, де Інтернет механізм цензури виявляються ефективними – це обмеження кола розповсюдження інформації серед користувачів, тобто вплив на широку громадську думку та електоральні переваги населення за рахунок звуження кола розповсюдження "небажаної" інформації.

"Враховуючи вищезазначене, ми схиляємося до висновку, що справжні цілі впровадження Інтернет-цензури в Україні — є суто створення політичної цензури", - йдеться в заяві.

"ІнАУ бажає бачити Україну у розвитку мережевих технологій поруч з такими країнами, як США, Японія, Німеччина, а не поруч з Росією, Іраном, Північною Кореєю. ІнАУ виступає проти впровадження технічного механізму Інтернет цензури", - заявили в Асоціації.

Інтернет Асоціація України – це торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні. До неї входять 198 підприємств.

Як відомо, 17 травня "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Теми: санкції інтернет соцмережі
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IP: 176.37.254.---alfa_omega18.05.2017 20:01
консервы вскрываются
не хотите работать, вон с рынка Украины.
Уперод в светоч демократии расеюшку
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