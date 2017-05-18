"Київстар", lifecell і Vodafone більше не будуть постити в "Вконтакте"
Мобільні оператори "Київстар", lifecell і "Vodafone-Україна" закривають свої сторінки в мережі "ВКонтакте", яка заборонена в Україні.
Про це повідомили в прес-службах мобільних операторів в четвер, 18 травня, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомили в прес-службі "Vodafone-Україна", компанія припинила обслуговувати офіційне співтовариство оператора, яке налічує 36 тис. осіб, і закликає її членів підписуватися на офіційну сторінку в соцмережі Facebook.
Таку ж позицію висловили і в прес-службі lifecell, у якого у групі близько 390 тис. учасників.
"Робота офіційного спільноти lifecell в цій соціальній мережі буде припинена, всі актуальні новини компанії користувачі "ВКонтакте" зможуть дізнаватися в офіційних спільнотах lifecell в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram", - повідомили в компанії.
У прес-службі "Київстар" також відзначили, що припинили оновлювати офіційне співтовариство оператора в "ВКонтакте", що налічує 125 тис. осіб, і закликають користувачів підписуватися на сторінку оператора в Facebook.
У мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy також повідомили, що далі розвивати свої ресурси в "ВКонтакте" і "Однокласниках" не мають наміру.
"Ні, розвивати ці ресурси не будемо. Всіх передплатників переводимо на Facebook і інші мережі. Чи не бачимо в цій ситуації паніки. Допомагаємо нашим клієнтам м'яко пройти ці зміни", - відзначили в компанії.
Як повідомлялося, провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.
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