"Київстар", lifecell і Vodafone більше не будуть постити в "Вконтакте"

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Четвер, 18 травня 2017, 18:56

Мобільні оператори "Київстар", lifecell і "Vodafone-Україна" закривають свої сторінки в мережі "ВКонтакте", яка заборонена в Україні.

Про це повідомили в прес-службах мобільних операторів в четвер, 18 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в прес-службі "Vodafone-Україна", компанія припинила обслуговувати офіційне співтовариство оператора, яке налічує 36 тис. осіб, і закликає її членів підписуватися на офіційну сторінку в соцмережі Facebook.

Таку ж позицію висловили і в прес-службі lifecell, у якого у групі близько 390 тис. учасників.

"Робота офіційного спільноти lifecell в цій соціальній мережі буде припинена, всі актуальні новини компанії користувачі "ВКонтакте" зможуть дізнаватися в офіційних спільнотах lifecell в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram", - повідомили в компанії.

У прес-службі "Київстар" також відзначили, що припинили оновлювати офіційне співтовариство оператора в "ВКонтакте", що налічує 125 тис. осіб, і закликають користувачів підписуватися на сторінку оператора в Facebook.

У мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy також повідомили, що далі розвивати свої ресурси в "ВКонтакте" і "Однокласниках" не мають наміру.

"Ні, розвивати ці ресурси не будемо. Всіх передплатників переводимо на Facebook і інші мережі. Чи не бачимо в цій ситуації паніки. Допомагаємо нашим клієнтам м'яко пройти ці зміни", - відзначили в компанії.

Як повідомлялося, провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.

Теми: соцмережі інтернет
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