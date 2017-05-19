Верхня палата парламенту Канади підтримала ЗВТ з Україною

Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у twitter.

"Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - йдеться в повідомленні.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7 — Andriy Shevchenko (@AShevch) May 18, 2017

Він підкреслив, що "до завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!".