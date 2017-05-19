Верхня палата парламенту Канади підтримала ЗВТ з Україною
Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у twitter.
"Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - йдеться в повідомленні.
Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7— Andriy Shevchenko (@AShevch) May 18, 2017
Він підкреслив, що "до завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!".
До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!— Andriy Shevchenko (@AShevch) May 18, 2017
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