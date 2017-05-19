Трамп: призначення спецпрокурора щодо зв'язків з РФ шкодить країні

Президент США Дональд Трамп вважає, що призначення спеціального радника з розслідування зв’язків з Росією завдає шкоди Сполученим Штатам.

Про це повідомляє CNBC.

"Я вважаю, що це жахливо шкодить нашій країні, бо показує, що ми розділена, розгублена, не єдина країна. У нас є дуже важливі речі, які потрібно робити прямо зараз, у тому числі, торговельні, військові угоди, або ж необхідність зупинити ядерну загрозу - всі ті речі, які ми обговорювали сьогодні. І я думаю, що це показує дуже розділену країну", - заявив Трамп під час ланчу з репортерами і телеведучими..

Як повідомлялося, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Розслідування під керівництвом Мюллера у першу чергу має намір зосередитись на екс-радникові Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливим для шантажу з боку Росії.

Раніше The Associated Press написало статтю про те, що Манафорт таємно працював на Дерипаску, просуваючи інтереси Путіна. Його завданням було протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

Як повідомлялось, Флінн відмовився виконувати офіційні приписи Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.