США відправили ще один авіаносець до берегів Північної Кореї

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П'ятниця, 19 травня 2017, 05:18
nava ltoday

ВМС США відправили авіаносець "Рональд Рейган" до берегів Корейського півострова.

Про це повідомляє CNN, посилаючись американських чиновників.

Авіаносець "Рональд Рейган" після закінчення техобслуговування і випробувань на японській базі Йокосука відправиться до Корейського півострова, де приєднається до авіаносця ВМС США "Карл Вінсон" для проведення спільних навчань.

По прибуттю в регіон авіаносець буде здійснювати різні вправи, в першу чергу відпрацьовуючи безпечний запуск і посадку літаків, повідомили в прес-службі ВМС США.

Авіаносець "Рональд Рейган" має довжину 1092 фута (майже 333 метра) і оснащений 60 літаками, його екіпаж налічує 4539 осіб.

У Пентагоні не повідомили, як довго обидва авіаносця будуть знаходитися близько Північної Кореї, проте в кінцевому підсумку планується, що "Рональд Рейган" замінить авіаносець "Карл Вінсон" в регіоні.

Як повідомляється, на цей крок американські військові пішли після того, як Північна Корея продемонструвала значний прогрес в своїй ракетній програмі, провівши успішне випробування ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.

Як відомо, авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" проводить спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.

Раніше Північна Корея вже заявила, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

Теми: Північна Корея США ядерна зброя
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