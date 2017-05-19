СБУ попередила проросійську акцію з перекриття дороги на Вінничині

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П'ятниця, 19 травня 2017, 06:04

На Вінниччині Служба безпеки України спільно з прокуратурою попередила проведення на замовлення російської сторони "протестної" акції із блокування автодороги.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуку в одного із представників обласного осередку проросійської політичної сили правоохоронці вилучили розроблені схеми блокування "протестувальниками" автошляху міжнародного значення поблизу Вінниці і гроші, що призначались для організації акції.

Також у зловмисника вилучено російську символіку (прапори РФ, георгіївські стрічки) та окремий телефон для зв’язку з російською стороною. Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Теми: СБУ Вінницька область Росія
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