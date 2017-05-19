На засіданні ОБСЄ говорили про депортацію кримських татар

77 переглядів
0
П'ятниця, 19 травня 2017, 06:38

США пам'ятають болісну історію депортації кримських татар в 1944 році за наказом радянської влади та відзначають, що Москва не припиняє переслідувати цей народ і сьогодні.

Про це заявила в четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах Місії США при ОБСЄ Кейт Бернс, передає Укрінформ.

"Сьогодні виповнюються 73-ті роковини масової депортацію понад 230 тис. кримських татар з їхньої батьківщини за наказом радянської влади. Майже половина з них, в основному жінки, діти й люди похилого віку загинули між 1944 і 1947 роками", - зауважила глава американської делегації.

Ця болісна історія масового гоніння тісно переплітається з сьогоднішнім днем, коли російський уряд продовжує свою кампанію насильства і переслідувань у Криму, наголосила вона.

Американський дипломат підкреслила, що досі надходять повідомлення про вбивства, зникнення, тюремне ув'язнення й тортури тих у Криму, хто наважується говорити правду про окупацію Росією території України. Вона також нагадала, що близько 20 тис. кримських татар були вимушені лишити Крим з початку окупації.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоку стурбованість у зв'язку з нерозкритими насильницькими зникненнями татар, зокрема, Ервіна Ібрагімова, криміналізацією кримськотатарського Меджлісу, заборони кримськотатарських ЗМІ, триваючого необгрунтованого переслідування лідерів кримськотатарського народу Ілмі Умерова і Ахтема Чийгоза, а також політично вмотивованих судових процесів і засудження десятків інших кримських татар, які виступають проти російської окупації", - заявила американський дипломат.

Вона наголосила, що Росія "воскрешає найгірші ексцеси своєї мерзенної радянської історії" щодо переслідування кримськотатарського народу. Натомість, підкреслила дипломат, Крим залишається невід'ємною частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо всі держави-учасниці ОБСЄ продовжувати відстоювати принципи суверенітету й територіальної цілісності, закріплені в Заключному Гельсінському акті та не визнавати спроби анексії і окупації Росією Криму. Санкції залишатимуться чинними, поки Росія не припинить окупацію Криму й не поверне повний контроль над півостровом Україні",- підкреслила представник США.

Теми: Крим кримські татари ОБСЄ США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Для анексії Криму Росія використала соцмережі — американський аналітик 18 травня 2017, 20:40
У Криму пройшли мітинги в пам'ять про жертв депортації кримських татар 18 травня 2017, 16:55
Українська прокуратура оформила підозру Сталіну і Берії 18 травня 2017, 16:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
США відправили ще один авіаносець до берегів Північної Кореї
Гройсман: Пропоную розглянути питання довіри до уряду наступного тижня
Справа Шеремета: СБУ заявляє, що зниклі записи з камер віддали слідчому
На Таймс-Сквер автомобіль врізався в перехожих, багато поранених
Усі новини
Канни-2017

Французький поцілунок Беллуччі й найстильніші Турман і Сарандон

ЗНО

Не таке страшне ЗНО… Психолог про подолання стресу від іспитів