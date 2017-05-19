ОБСЄ каже, що бойовики ОРДО камінням перешкоджали патрулю

Поблизу с. Безіменне спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зупинили п’ятеро бойовиків ОРДО купою каміння на дорозі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Під час патрулювання в підконтрольному "ДНР" с. Безіменне (30 км на схід від Маріуполя) команда СММ бачила на дорозі купу каміння, неподалік якого стояли чотири чоловіки у формі військового типу, а також ще одного чоловіка у куртці військового типу, який кричав у бік спостерігачів, розмахуючи каменем та металевим предметом. Коли до того місця під’їхав цивільний автомобіль, спостерігачі побачили, як один із чоловіків прибрав каміння з дороги, щоб пропустити машину. Після цього СММ покинула цей район", - йдеться у звіті.

Також Місія зафіксувала збільшення випадків порушення режиму тиші. У Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом патруль СММ зафіксував, зокрема, приблизно 421 вибух супроти орієнтовно 180 відповідно. А у Луганській області - зокрема 109 вибухів супроти 3, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

Окрім того, патруль ОБСЄ зафіксував наявність мін в підконтрольному бойовикам ОРДО с. Верхньошироківське

"Команда СММ бачила 8 протитанкових мін, установлених на дерев’яному піддоні на відстані 2 м від дороги і менш ніж за 50 м на схід від блокпоста", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося раніше, неподалік підконтрольного бойовикам Докучаєвська поблизу патруля СММ кинули димоутворювальний пристрій.

Украънська правда