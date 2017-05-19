Судді КС не змогли обрати собі голову

Судді Конституційного суду під час спеціального пленарного засідання 18 травня не змогли обрати собі голову.

Про це повідомила 19 травня в коментарі "Укрінформу" керівник прес-служби суду Наталія Муха.

"Вчора було засідання, на якому таємним голосуванням обирали голову Конституційного суду. Нікого не обрали. Кандидат, який висунув свою кандидатуру на посаду голови, не набрав достатньої кількості голосів, тому будуть іще одні вибори", – сказала вона.

За словами Мухи, дата проведення наступного засідання з питань обрання голови наразі не відома.

Водночас обізнаний співрозмовник агентства повідомив, що суддею, який висунув свою кандидатуру на посаду голови КСУ, був Володимир Мойсик.

Наразі обов'язки голови КСУ як старший суддя за віком виконує Юрій Баулін, однак його повноваження судді закінчуються 3 червня 2017 року. Цього дня добігають кінця повноваження іще одного судді КСУ – Сергія Вдовіченка. Обидва свого часу були призначені за квотою президента.

Таким чином після 3 червня КСУ працюватиме у складі лише 13 суддів. Водночас для обрання голови необхідно, аби за кандидата проголосувало не менше 10 суддів.

У разі необрання нового голови до 3 червня, його обов'язки виконуватиме старший суддя за віком Віктор Кривенко.