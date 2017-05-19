У Кропивницькому підірвали авто чиновника: чоловік отримав тяжкі травми
На Кіровоградщині поліцейські з'ясовують обставини пригоди, внаслідок якої отримав поранення мешканець міста Кропивницький.
Про це інформує 19 травня сектор комунікації поліції Кіровоградської області.
Близько 5-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького за попередньою інформацією, на автомобілі Нива, який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі травми. Поліція з’ясовує обставини.
За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.
Унаслідок вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.
З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться оперативно-розшукові заходи.
Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські.
Українська правда
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