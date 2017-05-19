У Кропивницькому підірвали авто чиновника: чоловік отримав тяжкі травми

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П'ятниця, 19 травня 2017, 11:16

На Кіровоградщині поліцейські з'ясовують обставини пригоди, внаслідок якої отримав поранення мешканець міста Кропивницький.

Про це інформує 19 травня сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Близько 5-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького за попередньою інформацією, на автомобілі Нива, який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі травми. Поліція з’ясовує обставини.

 

За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.

Унаслідок вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.

 

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться оперативно-розшукові заходи.

Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські.

Українська правда

Теми: кримінал Кіровоград поліція
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