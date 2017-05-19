У Кремлі шукають лист дев'ятирічного сина Сущенка до Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, дізнавшись, що син українського журналіста Романа Сущенка написав листа Володимиру Путіну, пообіцяв розшукати його.

Таку заяву він зробив 18 травня, відповідаючи на питання журналіста, чи отримували в Кремлі відповідний лист, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я, на жаль, не володію такою інформацією, і вперше від вас це чую. Мені потрібно це перевірити. Я просто не чув про це жодного разу", - сказав Пєсков.

"Мені потрібно дізнатися. Я перевірю і дізнаюся, чи було таке звернення", - пообіцяв прес-секретар президента.

Як відомо, 17 травня адвокат Сущенка Марк Фейгін розповів, що передав російським властям лист дев'ятирічного сина Сущенка Максима, в якому той просить Путіна відпустити батька.

"Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Тому звертаюся до вас особисто. Від вас багато залежить у долі мого батька і в моїй долі теж. Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, закінчиться і батько повернеться додому. Мені дев'ять років і я один сім'ю не потягну. Тож виручіть мене", – йдеться в листі.

Юрист також опублікував фото листа:

30 вересня 2016 року в порушення міжнародних правил кореспондента інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред'явили звинувачення в шпигунстві, назвавши співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.