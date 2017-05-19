Артеменко оскаржив у суді своє вигнання з Ради

Екс-депутат Верховної Ради Андрій Артеменко звернувся до Вищого адмінсуду з вимогою скасувати рішення парламенту про припинення його депутатських повноважень.

Про це пишуть "Українські Новини" із посиланням на матеріали суду.

Зокрема, Артеменко просить суд визнати незаконним або скасувати відповідну постанову Ради від 16 травня.

Головуючим суддею призначено Олег Кравцов.

Як відомо, 16 травня Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, обраного в парламент за списком Радикальної партії.

Пізніше Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.