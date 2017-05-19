Е-декларантів зобов'язали позбутися російських поштових скриньок

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П'ятниця, 19 травня 2017, 13:13

Національне агентство із запобігання корупції вимагає від суб'єктів декларування змінити електронні адреси російських доменів в Реєстрі декларацій.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Просимо невідкладно змінити електронні поштові скриньки російських доменів (наприклад: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в особистих облікових записах Єдиного державного реєстру декларацій осіб на створені на українських серверах (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - зазначають в агенції.

Цю вимогу в НАЗК пояснили указом президента від 15 травня, яким, зокрема, блокуються російські поштові сервіси.

Борці з корупцією докладно пояснили, що для цього треба зробити:

"Для зміни електронної поштової скриньки облікового запису необхідно на одному з українських поштових сервісів отримати персональну електронну адресу. Після цього авторизуватися в Реєстрі за посиланням portal.nazk.gov.ua за допомогою власного ЕЦП. Потім треба перейти у вкладку "Мій профіль", натиснути кнопку "Змінити контактні дані", у полі "Новий E-mail" вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку "Змінити E-mail. На нову поштову скриньку надійде лист "Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ". Для зміни E-mail перейдіть за посиланням", - інструктують в агентстві.

У НАЗК підкреслили, що для зміни електронної адреси в особистому кабінеті реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня, яким передбачені блокування російських поштових сервісів mail.ru, yandex.ru і yandex.ua, російських соціальних мереж "Одноклассники" і "Вконтакте", пошукача Yandex і супутніх сервісів.

Українська правда

Теми: декларації НАЗК санкції інтернет
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