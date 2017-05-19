Клімкін розповів Раді Європи, чому заблокували російські сайти

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П'ятниця, 19 травня 2017, 13:43

Міністр закордонних справ України поінформував членів Ради Європи про рішення РНБО щодо блокування російських сайтів та соцмереж.

Про це він написав у своєму Твіттері у п'ятницю.

Зокрема Клімкін заявив, що "Україна була змушена запровадити санкції проти низки російських юридичних осіб, діяльність яких загрожує національній інформаційній та кібер-безпеці, а також сіє ненависть та розбрат".

Раніше він повідомив, що перебуває в Нікосії на Комітеті міністрів Ради Європи.

"Міжнародні заходи - це важливий формат и гарна нагода звірити годинники з колегами", - написав він.

Як відомо, 17 травня "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Українська правда

Теми: Європа Клімкін санкції
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