Стрілянина під Харковом: двох підозрюваних відпустили з браслетами

Дергачівський районний суд відпустив під домашній арешт із застосуванням електронного браслету двох підозрюваних у заворушеннях у Вільшанах, де в результаті конфлікту поранено п'ятьох місцевих ромів, один із них помер.

Про це "Укрінформу" розповіла 19 травня прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

"Суд відпустив двох підозрюваних під домашній арешт з 22:00 до 06:00 із браслетом", – зазначила Дубовик.

За її словами, цьогож дня прокуратура підготує апеляції.

"Також сьогодні розглядатиметься запобіжний захід третьому підозрюваному - депутатові Харківської облради", – додала Дубовик.

Як повідомлялось, 18 травня прокуратура оголосила про підозру у вчиненні хуліганства у Вільшанах Харківської області, де 16 травня у результаті застосування зброї загинув 50-річний ром і було поранено ще чотирьох.

17 травня у селище ввели спецпризначенців.

16 травня з місця події до поліції доправлено 21 людину. Трьох активних учасників - місцевих жителів 1965, 1974, 1979 р.н. - затримали у порядку ст. 208 КПК України. Один із затриманих - депутат облради від партії "Відродження" Олексій Литвинов, екс-голова Ольшанської селищної ради, де тепер керує його син Андрій.

За словами свідків конфлікту, стрілянину влаштували невідомі особи, що втекли з місця події, "схожі на чеченців", у той час, коли роми прийшли до селищної ради для розмови із батьком молодого глави селищної ради через конфлікт між ним та сином загиблого. Роми скаржилися, що глава селищної ради ставиться до них зневажливо.

Досудове розслідування ведеться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України із санкцією до 15 років в'язниці або довічного терміну.