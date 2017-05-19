Прикордонники відновили роботу КПВВ "Гнутове"

Державна прикордонна служба відновила роботу КПВВ "Гнутове", що поблизу села Пищевик Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Наразі пропуск через лінію розмежування громадян та транспортних засобів у напрямку КПВВ "Гнутове" відновлено. Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі", - йдеться у повідомлення.

Як повідомлялося, КПВВ "Гнутове" у п'ятницю, 19 травня, не працював, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу села Пищевик Донецької області.

У прес-центрі АТО зазначили, що поблизу блок-поста бойовиків 19 травня зранку були обстріли, які здійснювали бойовики.

Українська правда





