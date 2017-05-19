Парубій: Фракції майже домовилися про новий склад ЦВК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє, що зробить все можливе, щоб найближчими тижнями парламент змінив склад ЦВК.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю.

"Фактично вже завершуються політичні консультації, в тому поданні, яке було в парламенті - як мінімум двоє кандидатів вже працюють в інших сферах. Фракціям було запропоновано перевнести їх, бо вони вже задіяні в інших сферах", - зазначив він.

"Я зроблю все можливе, щоб чимшвидше консультації були завершені, щоб у найближчі тижні питання нового складу ЦВК було винесене до зали. Але тут великою мірою питання залежить від політичних фракцій", - додав спікер.

Як відомо, 7 червня 2016 року президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити 12 з 15 членів комісії ЦВК і одночасно призначити 11 нових членів.

Термін повноважень 12 членів ЦВК закінчився 1 червня 2014 року.

7 лютого 2017 року Парубій висловлював сподівання, що найближчим часом ВР зможе оновити склад Центральної виборчої комісії.

У листопаді 2016 року координатор парламентських і виборчих програм "Опори" Ольга Айвазовська звернулася до спікера ВР щодо бездіяльності парламенту у питанні непризначення членів ЦВК.

Роман Кравець, УП