Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими

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П'ятниця, 19 травня 2017, 14:50

Депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко вважає, що заборона в Україні соціальних мереж, створених у Росії, свідчить про авторитарні нахили влади.

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради 19 травня, коментуючи санкції, ініційовані Радою національної безпеки та оборони і підтримані президентом Петром Порошенком.

На думку Лещенка, фокус уваги суспільства переводять із боротьби з корупцією на "пошук внутрішніх ворогів".

"Те, що було цього тижня, я вважаю – шлях до авторитаризму. Не можна вводити цензуру. Не можна займатися тим, чим займаються авторитарні режими: Північна Корея, Китай, Росія, африканські деспотії. Не можна блокувати соціальні мережі і програми, вироблені українськими айтишниками, (так) начебто це боротьба з російською пропагандою", – сказав він  

Лещенко повністю підтримує Інтернет-асоціацію України, "бо справжні цілі інтернет-цензури – це створення політичної цензури".

"Почали з ВКонтакте, бухгалтерської програми 1C, далі будуть блокувати українські сайти, далі будуть блокувати українські соціальні мережі, українських користувачів – для того, щоб інформація про те, що є справжнім обличчям цієї влади, не потрапляла до людей, щоб люди не мобілізувалися на протести і щоб корупціонери далі перебували при владі", – заявив нардеп

"І повністю згоден з Олександром Ольшанським, який є одним із "батьків українського інтернету", що це все робиться з однією метою: потім переключитися на внутрішні ресурси", – додав він

Лещенко також повідомив, що 18 травня у нього на прийомі був представник компанії 1C Вадим Мазур.

"Він сказав, що їх внесли у цей санкційний список абсолютно незаконно. Вони є українськими виробниками програмного забезпечення – от їхні свідоцтва, які можуть це підтвердити. У них є всі дозволи, але їх включили у санкційний список для того, щоб зачистити ринок програмного забезпечення", – заявив депутат.

У свою чергу, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк сказав: "Як людина, як батько і як депутат не розумію завивань про велику шкоду українській економіці і людям закриття соцмереж. Під час війни мати у серці української нації інструмент не тільки політичного й ідеологічного впливу, а й інструмент аморального впливу на націю, – це злочин".  

"Чому вони такі популярні серед молоді? Абсолютно безконтрольний доступ до всіх аморальних сайтів світу – це нормально? Батьки, які не розбираються в цьому, не розуміють, чому там діти. Сміятися з цього означає допомагати ворогу впливати на наших людей", – додав він.

"Хто говорить про те, що це є порушення свободи слова, – у нас є прекрасні можливості висловлювати свої слова: сайти "Української правди", врешті-решт сучасні західні, цивілізаційні інструменти Twitter, Facebook і інші. Будь ласка, використовуйте. А ворог має бути у себе вдома", – заявив Березюк.

Олена Рощенко, УП

Теми: соцмережі інтернет санкції Порошенко Лещенко
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IP: 91.225.198.---Бабушкин19.05.2017 15:08
Цинизмом назвала представитель МИД РФ отключение сетей Украины от от кремлёвских тролей.
СУПЕРЦИНИЗМОМ называю всех московитских уродов, которые аннексировали Украинский Крым, развязали и поддерживаю войну против Украины на Донбассе, да ещё и называют цинизмом блокирование пропагандистских, бессовестных Одноклассников, ВК и прочей нечисти, льющей грязь на наших пользователей сетей. Запомните - мы вас друзьями и братьями НИКОГДА уже называть не будем.
Ненавижу предателей, убийц, воров и захватчиков.
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IP: 5.1.27.---peanch19.05.2017 14:58
При авторитарном режиме господин Сергей, любитель одалживать миллионы на улучшение своих жилищных условий, давно бы уже сидел и рассказывал бы басни сокамерникам.
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