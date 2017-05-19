У масштабному ДТП під Харковом постраждали 11 людей

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П'ятниця, 19 травня 2017, 15:06

Працівники поліції Харкова встановлюють обставини ДТП з багатьма постраждалими.

Про це у Facebook повідомляє 19 травня Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що подія сталася у п'ятницю близько 7:35 на 497 км Київ-Харків-Довжанський.

 
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За попередніми даними, автомобіль "Форд" під керуванням 27-річного чоловіка рухався з боку Києва в напрямку Харкова та виїхав на зустрічну смугу.

 
мвс

Під час руху автомобіль зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ-21011" під керуванням 60-річного водія, автобусом "Еталон" під керуванням 64-річного водія, та "Тойотою" під керуванням 62-річної жінки.

Внаслідок ДТП постраждали 11 осіб – водії "Форда" та автобуса, пасажири автобуса.

Українська правда

Теми: ДТП Харківська область
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IP: 212.104.89.---Kharyok19.05.2017 15:45
Опять то же самое место. Сколько же там народу погибло за эти годы? Сколько еще должно погибнуть, чтобы в дорожной полиции поняли, что нельзя так организовывать движение! Нельзя менять полосы на вершине холма. Когда вверх едешь по второй полосе, взбираешься наверх и из-за капота (или любой плохой видимости - солнце в глаза, туман, дождь) не видишь, как спустя 5-10 метров полосы меняются и ты оказываешься на встречке и уже на спуске. А с другой стороны такая же история. Тоже кто-то идет по своей второй полосе. И наверху или сразу после вершины "стречаются два одиночества" и вместе едут на кладбище!
Сколько надо еще жертв! Погибших в маршрутке несколько лет назад видимо не хватило, чтобы всё понять о тех "трёх холмах" у Люботина.
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