У масштабному ДТП під Харковом постраждали 11 людей
Працівники поліції Харкова встановлюють обставини ДТП з багатьма постраждалими.
Про це у Facebook повідомляє 19 травня Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Зазначається, що подія сталася у п'ятницю близько 7:35 на 497 км Київ-Харків-Довжанський.
За попередніми даними, автомобіль "Форд" під керуванням 27-річного чоловіка рухався з боку Києва в напрямку Харкова та виїхав на зустрічну смугу.
Під час руху автомобіль зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ-21011" під керуванням 60-річного водія, автобусом "Еталон" під керуванням 64-річного водія, та "Тойотою" під керуванням 62-річної жінки.
Внаслідок ДТП постраждали 11 осіб – водії "Форда" та автобуса, пасажири автобуса.
Українська правда
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