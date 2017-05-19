Унаслідок вибуху у Кропивницькому постраждав поліцейський – Старенький

Постраждалий у Кропивницькому від вибуху авто є оперуповноваженим СІЗО.

Про це у своєму Facebook повідомив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Постраждалим є оперуповноважений СІЗО м. Кропивницького. Попередня інформація - вибухівку було закладено в авто у зв'язку з його професійною діяльністю. Але це ще перевіряється! Як відреагує Мін'юст на замах щодо життя і здоров'я співробітника? Буду тримати в курсі", - написав Старенький.

Як повідомлялося, 19 травня близько 5-ї години ранку в одному зі спальних мікрорайонів Кропивницького за попередньою інформацією, на автомобілі Нива, який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі травми. Поліція з’ясовує обставини.

Унаслідок вибуху транспортний автомобіль отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.

Українська правда