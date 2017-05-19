Мін'юст пояснив, навіщо Україні справа проти Сталіна і Берії

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що кримінальне провадження проти Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії відновить історичну справедливість.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це відновлення історичної справедливості. Українське законодавство дозволяє проводити кримінальне провадження навіть щодо тих осіб, які вже померли, для того щоб реабілітувати потерпілих, встановити юридично значущі факти, а йдеться про масові злочини", - заявив Петренко.

Міністр висловив упевненість, що в Генеральної прокуратури є необхідна політична воля довести цю справу до кінця.

Як повідомляла 18 травня ГПУ, прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії у насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

Відповідне кримінальне провадження було відкрито в грудні 2015 року.