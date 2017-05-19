На Україну чекають нові заморозки та дощі – синоптики

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П'ятниця, 19 травня 2017, 16:40

Український гідрометцентр прогнозує 22-23 травня заморозки на ґрунті до 2-4 градусів нижче нуля, а також опади по свій Україні найближчим тижнем.

Про це на прес-конференції 19 травня сказала начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко, повідомляє "Укрінформ".

"22-23 травня не виключені знов-таки заморозки на поверхні ґрунту. На щастя, ми не прогнозуємо їх у повітрі, але на поверхні ґрунту заморозки досить-таки ймовірні", - заявила вона.

Синоптик додала, що це зниження температури не призведе до великих збитків і сягатиме позначки мінус 2 - мінус 4 градуси.

Крім того, на найближчий тиждень Адаменко прогнозує опади по всій території України. За її словами, в цей період температура повітря знижуватися не буде.

Теми: погода
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