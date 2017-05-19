Україна введе захисне мито на російський шоколад

1809 переглядів
2
П'ятниця, 19 травня 2017, 18:06

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела, близького до комісії.

Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" на набере чинності.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча  комісія  з міжнародної торгівлі  відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".

Європейська правда

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ватикан не викликав посла і не критикував "релігійні законопроекти" – Беца 19 травня 2017, 14:41
Кулеба: Лавров заговорив про "візову дискримінацію росіян у Криму" 19 травня 2017, 12:52
У Кремлі шукають лист дев'ятирічного сина Сущенка до Путіна 19 травня 2017, 11:46
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.189.200.---Nanik19.05.2017 18:15
Порошенко наш президент
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.45.134.---Pike_19.05.2017 18:13
Вот так движняк пошёл. Каждый день - новый удар по экономике РФ!
если б начали в 2014 году - Росся уже б давно вернула Крым, Кубань (и Сахалин в придачу)
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ГПУ: Працівника НАБУ зловили на хабарі у розмірі 150 тис доларів
Cуд зупинив виконання рішення суду про стягнення боргу ОПЗ перед Ostchem – ФДМ
На мітингу УПЦ МП під Радою помітили священника із пачкою грошей
Лозовой п'є чай і про зняття недоторканності не турбується
Усі новини
Фото

Яким буде новий Київський велотрек, який відкривають на вихідних

Мапа вашого роду

Скільки людей з однаковими прізвищами в Україні, та де живуть ваші однофамільці