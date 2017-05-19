Україна введе захисне мито на російський шоколад

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела, близького до комісії.

Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" на набере чинності.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".

Європейська правда