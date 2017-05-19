Держдума РФ в другому читанні погодила вибори у день анексії Криму

Держдума РФ прийняла в другому читанні пакет змін до виборчого законодавства, за якими вибори президента перенесуть на 18 березня 2018 року, тобто на річницю анексії Криму.

Таке рішення було прийняте у п'ятницю, повідомляє русская служба ВВС.

Законопроекти також скасовують відкріпні посвідчення, які правозахисники називали одним з основних способів фальсифікацій на виборах.

Як відомо, пакет законопроектів в березні внесли до Держдуми сенатори Андрій Клішас і Анатолій Широков.

"Опозиційні фракції підготували кілька десятків поправок, але всі вони були відхилені", - пише видання.

Згідно з поправками, "якщо неділю, на яку повинні бути призначені вибори президента РФ, збігається з днем, що передує неробочому святковому дню, або ця неділя припадає на тиждень, що включає неробочий святковий день, або цієї неділі в установленому порядку оголошено робочим днем, вибори призначаються на наступну неділю".

У 2018 року це буде 18 березня. Щоб законопроект остаточно став законом він має пройти третє читання.

Як відомо, 12 квітня Держдума Російської Федерації в першому читанні схвалила перенесення виборів президента Росії в 2018 році на 18 березня – день офіційної анексії Криму.

Раніше джерела у Кремлі заявляли ЗМІ, що вибори можуть стати "референдумом про довіру національному лідеру", тож опонентів Володимиру Путіну не шукатимуть. "На сьогодні просто немає такого кандидата, який своїм висуненням здатен створити інтригу на виборах", – вважають в адміністрації чинного президента РФ.