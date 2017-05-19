ГПУ: Працівника НАБУ зловили на хабарі у розмірі 150 тис доларів

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П'ятниця, 19 травня 2017, 18:42

Співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, правоохоронець вимагав 300 тисяч доларів від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження.

"У подальшому на прохання підприємниці в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі суму неправомірної вигоди. На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник і були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ", - написала Сарган на Facebook.

Українська правда

Теми: НАБУ корупція
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