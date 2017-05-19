НАБУ спростовує інформацію про затримання свого співробітника

Національне антикорупційне бюро спростовує інформацію, розповсюджену прес-секретарем генпрокурора Ларисою Сарган про нібито затримання співробітника НАБУ за фактом вимагання неправомірної вигоди.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці НАБУ.

"Жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано. Інформація, поширена прес-секратарем пана Луценка, є хибною. НАБУ звертається до колег з Генеральної прокуратури з проханням ретельно перевіряти матеріали кримінальних проваджень перед тим, як робити публічні заяви", - зазначили у відомстві.

Як відомо, Сарган повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

Українська правда