Прокуратура Запоріжжя перевіряє, чи причетна поліція до смерті чоловіка
Слідчі прокуратури Запорізької області перевіряють, чи причетні працівники поліції до смерті 30-річного мешканця села Біленьке.
Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
Згідно з інформацією, тіло чоловіка знайшли 18 травня у його гаражі.
"Слідчі прокуратури області перевіряють низку версій, у тому числі, за заявою співмешканки померлого, щодо причетності працівників поліції до цієї резонансної події", - зазначили у прокуратурі, додавши, що вже призначено низку спеціальних експертиз.
Українська правда
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