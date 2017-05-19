СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста

555 переглядів
0
П'ятниця, 19 травня 2017, 22:27

Бойовики обстріляли співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста, коли ті роздавали продуктові та гігієнічні набори у населеному пункті Доломітне, який не контролюється урядом України.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

"Декілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей та автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав. Вивчення обставин і журналів обліку порушень режиму припинення вогню показало, що обстріл представників Червоного хреста відбувся саме з боку НЗФ ОРДО і вівся він з території ОРДО", - заявили у СЦКК, додавши, що обстріл стався 18 травня.

"Кулеметний обстріл місця роздачі гуманітарної допомоги здійснений НЗФ ОРДО з метою дискредитації ЗС України, поширення паніки та страху серед місцевого населення і представників МКЧХ", - підкреслили у заяві.

У СЦКК наголосили, що Збройні сили України надали письмові гарантії безпеки для забезпечення гуманітарної акції МКЧХ, тоді як зі сторони бойовиків таких гарантій надано не було. Представники МКЧХ здійснювали видачу гуманітарної допомоги за власним рішенням і на власний ризик.

"Українська сторона СЦКК категорично засуджує дії НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: 24 обстріли, постраждалих немає 19 травня 2017, 19:47
Прикордонники відновили роботу КПВВ "Гнутове" 19 травня 2017, 14:42
"Або воюйте, або домовляйтесь": як мешканці Зайцевого стали "живим щитом" для своїх домів 19 травня 2017, 13:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У НАБУ заявили, що розслідують лише справи Лозового та Дейдея
СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста
НАБУ спростовує інформацію про затримання свого співробітника
ГПУ: Працівника НАБУ зловили на хабарі у розмірі 150 тис доларів
Усі новини
ЗНО

Не таке страшне ЗНО… Психолог про подолання стресу від іспитів

Фото

Яким буде новий Київський велотрек, який відкривають на вихідних